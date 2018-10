Ledelsen i den vestjyske virksomhed Aubo var træt af medarbejdernes sløsede holdning til mødetiden og bekymret over et højt sygefravær. Det fik direktør Torben Andersen til at tage en drastisk beslutning.

Han besluttede at give de medarbejdere, som møder til tiden hver dag, en kontant bonus.

For at give medarbejderne et incitament til at møde til tiden og holde sygefraværet nede, giver han alle de medarbejdere, som møder til tiden hver dag igennem en hel måned en bonus på fem kroner i timen. Dog kun, hvis sygefraværet også holdes nede.

Det skriver Finans.

En mødestabil medarbejder hos Aubo, som producerer køkkener og badeværelser, bliver på den måde belønnet med et tillæg på 685 kroner om måneden.

Bonusordningen har haft en betydelig effekt. Medarbejdernes sygefravær er styrtdykket til i gennemsnit 1,38 dage om måneden.

Alligevel anbefaler Torben Andersen andre virksomhedsejere om at overveje det grundigt, før de stiller medarbejderne en bonus for at mød til tiden i udsigt.

»Den har haft en virkning, men nu vil jeg gerne have den skrottet. Men når man først har indført den, er den svær at trække væk igen. Jeg kan ikke komme ud af det, og derfor skal man tænke sig rigtig godt om, før man laver det,« siger Torben Andersen til Finans.

Ville du blive bedre til at møde til tiden, hvis arbejdsgiveren stillede en bonus på fem kr om timen i udsigt?

Han tilføjer, at en slagtning af ordningen ville give ham mulighed for at hæve bonussen til de produktive medarbejdere, som han gerne ville give en større belønning, end de får i dag.

Debatten om sygefravær blussede for nylig op, da gummistøvledronningen Ilse Jacobsen slog fast, at alt for mange medarbejdere efter hendes mening udnytter systemet og pjækker fra arbejdet.

»Jeg er ikke opdraget til, at man er syg, hvis man har en snotnæse. Det ved medarbejderne selvfølgelig godt,« siger Ilse Jacobsen i forbindelse med et interview med P1 Morgen.

Fagforeningen 3F oplyser til Finans at en bonus for at møde til tiden og at have et lavt sygefravær, efter deres mening ikke er vejen frem. I stedet bør virksomhederne løse problemet med den enkelte medarbejder og undersøge årsagen til sygefraværet.