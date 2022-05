Kender du oplevelsesparken Naturkraft? Hvis ikke, så er det måske på tide.

For parken, der ligger i udkanten af Ringkøbing mangler lige nu penge. Mange af slagsen.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Vi har justeret både billetprisen og besøgstalforventningerne i forhold til det budget, der var lagt, så det kræver ikke megen hovedregning at regne ud, at det giver underskud,« siger direktør Mette Bjerrum Jensen.

Hun håber at kunne holde underskuddet på det halve af et tocifret millionbeløb. Det vil sige fem millioner kroner.

Naturkraft er en 50 hektar stor attraktion, hvis mål det er at ruste publikum til den grønne omstilling gennem leg og læring.

Direktøren opfordrer nu lokalpolitikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune til at give flere penge til parken, selvom de ellers har postet millioner af kroner i parken allerede.

145 mio. skattekroner for at være mere præcis.

Politikerne har tidligere sagt, at de ikke vil bruge flere skattekroner på Naturkraft.

Men hvis ikke parken får en økonomisk håndsrækning kan konsekvensen blive, at parken lukker, lyder vurderingen nu fra direktøren.

Der skal omkring 100.000 besøgende til, før Naturkraft kan løbe rundt i sig selv. I 2021 var der blot 40.000 besøgende, og forventningen til 2022 er omkring 50.000.

Det koster 125 kroner at besøge parken for voksne og 95 kroner for børn.