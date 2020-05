Fabrikkerne i Kina og Indien lukkede en efter en.

Mens vi her i Danmark stadig betragtede corona-udbruddet som et eksotisk og fjernt fænomen udsprunget på et madmarked med levende dyr i den kinesiske storby Wuhan, så den danske topchef Mads Nipper, som er direktør for pumpekoncernen Grundfos, tidligt, hvor voldsomme konsekvenser corona-udbruddet kunne og ville få.

»Det gik op for os allerede omkring det kinesiske nytår (25. januar), hvor det var tydeligt, at det kinesiske samfund i vid udstrækning blev lukket ned. Kina er et af vores to største lande, hvor vi har flere tusinde kolleger. Forretningen gik stort set i stå, for fabrikkerne blev lukket ned,« siger Mads Nipper, som er blandt de danske topchefer, regeringen har taget med på råd i drøftelserne af, hvordan coronakrisen skal håndteres.

Det kørte ellers som smurt i olie for pumpekoncernen, der har mere end 19.000 medarbejdere verden over.

Koncernchef Mads Nipper, Grundfos. Foto: Henning Bagger

Den 9. marts i år præsenterede Grundfos sit bedste regnskab i koncernens 75-årige historie med et driftsresultat på 2,8 milliarder kroner.

Dagen efter trådte statsminister Mette Frederiksen frem med alvor og angst i blikket og bebudede omfattende hastelovgivninger og restriktioner.

På det tidspunkt var alvoren for længst gået op for Mads Nipper.

I mere end en måned havde han arbejdet intenst på at beskytte sine flere tusinde kinesiske medarbejderes sikkerhed og minimere de økonomiske skader af nedlukningen i Kina.

Alvoren og angsten stod malet i ansigtet på statsminister Mette Frederiksen, da hun 10. marts i år holdt pressemøde og bebudede, at corona-krisen ville få alvorlige konsekvenser for Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

»Da vi så også så Norditalien og andre steder i Europa blive hårdt ramt, var vi klar over, at det her ville ramme globalt, og det bekræftede statsministerens pressemøde mig egentlig i,« siger han.

På det personlige plan kom coronaen også tæt på.

»En af mine gode barndomsvenner har været relativt hårdt ramt. Han er en sejlivet skibsbygger fra Skagen. Han piber normalt ikke. Han sagde: 'Det her er altså ikke for små børn',« siger Mads Nipper og tilføjer:

»Vi har også haft et to-cifret antal kolleger i Grundfos, der har været smittede. Vi har haft kolleger både i Frankrig og USA, der har været indlagt på intensiv og dermed nærmest pr. definition har været i livsfare. Det påvirker og minder en om, at vi som arbejdsgivere – og hver især – har et kæmpe ansvar for ikke at have vores egne fortolkninger af myndighedernes regler og anbefalinger.«

Blå bog 54 år.

2014-nu: Koncernchef i Grundfos.

1991-2014: Ansat i Lego, bl.a. som først europæisk og siden global marketingdirektør og medlem af koncernledelsen.

Bor i Vejle med sin hustru. Har tre børn.

Uddannet cand.merc. fra Aarhus Handelshøjskole.

Født og opvokset i Skagen.

Alligevel mener han, at regeringen – i bagklogskabens lys – lukkede for meget ned for hurtigt og har lukket for lidt op for sent.

»Vi kunne sandsynligvis godt have lukket mindre ned,« siger Mads Nipper og tilføjer med en topdirektørs diplomatiske sans:

»Og så tror jeg, at der er relativ bred enighed om, at man godt kunne have åbnet mere og hurtigere op, når vi befandt os på bunden af den grønne kurve (den berømte kurve over sygehusvæsenets kapacitet, red.). Jeg tror, mange af os og har siddet og tænkt: 'Kunne vi ikke have åbnet lidt før'.«

Det har han også ladet regeringen vide.

Mads Nipper, Grundfos-CEO, taler med klima- og energiminister Dan Jørgensen, mens statsminister Mette Frederiksen taler med Søren Skou, Mærsk-CEO under en pause i mødet om regeringens klimapartnerskaber med erhvervslivet på Marienborg i november 2019. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg har tidligt i forløbet talt for, at vi skal vise, at vi kan lave en intelligent genåbning, hvor vi på en gang beskytter menneskers sikkerhed og samtidig får gang i økonomien. At vi har en mulighed for at blive et globalt foregangsland, som kan inspirere andre samfund til at åbne op igen på en intelligent måde.«

Det gælder også kickstarten af Danmarks økonomi, som ifølge regeringens beregninger vil skrumpe med historiske 5,3 procent i år.

På en tragisk baggrund mener Mads Nipper ligefrem, at corona-krisen kan blive en gave for den grønne omstilling i Danmark, når staten ventes at pumpe milliarder af kroner ud for at stimulere økonomien.

Politikerne har nemlig udvist en hidtil uset handlekraft under krisen.

Før krisen kunne politikerne – bemærker Mads Nipper – bruger uger på at diskutere, hvordan nogle få milliarder skulle fordeles.

Under krisen blev de fra højre til venstre på rekordtid enige om at kaste redningspakker ud til tre-cifrede milliardbeløb.

Det momentum skal bruges positivt, mener Mads Nipper, som også er centralt placeret som formand for regeringens klimapartnerskab for produktionsvirksomheder.

»Vi har mulighed for at lave en grøn genstart af økonomien i en helt anden målestok, end vi tidligere har set.«

Samfundssind Grundfos har taget flere initiativer for at bidrage til håndtering af corona-krisen: Har omstillet en mindre del af produktionsapparatet for at fremstille 5.000-6.000 visirer dagligt, som doneres til sundhedsvæsenet i blandt andet Danmark og Frankrig.

Fremstiller også testmateriel til Statens Serum institut.

Donerer et to-cifret millionbeløb til lokale ngo'er, som yder hjælp under corona-krisen.

Straksbetaler sine underleverandører, der under krisen kan stå i svære likviditetsproblemer.

Selv om fabrikkerne i Kina er genåbnet, bliver 2020 også et hårdt år for Grundfos.

Mads Nipper tror og håber, at corona-relaterede afskedigelser kan undgås.

Men bliver det nødvendigt at skære i udgifterne, er han klar til at gå forrest.

»Sammen med den øvrige topledelse i Grundfos har jeg sagt til vores bestyrelse, at vi gerne vil afstå fra at få bonus i år. Hvis vi kommer ud i at skulle afskedige i år, vil vi også bidrage i topledelsen. Ikke bare symbolsk, men fordi det er det eneste rigtige at stå i samme båd.«