Anders Kristiansen stopper som direktør hos den svenske modegigant Na-kd efter kun en måned. Og han smækker med døren.

Således oplyser selskabet, at man går hver til sit, skriver Finans.

I meddelelsen fra Na-kd får Anders Kristiansen ganske usædvanligt lov til at sende en hård kritik af toppen i den svenske milliardkoncern.

»Da jeg påtog mig rollen som administrerende direktør i marts, satte jeg gang i et eftersyn af selskabets forretningsmodel og governance. Det blev klart for mig, at disse ikke var, som de var blevet fremstillet for mig, og derfor afleverede jeg min opsigelse,« siger Anders Kristiansen i meddelelsen.

Selskabets bestyrelsesformand Magnus Emilson 'støtter fuldt ud' Anders Kristiansen i beslutningen, og man takker danskeren for et 'værdifuldt bidrag' til selskabet.

I Anders Kristiansens sted som administrerende direktør har bestyrelsen i Na-kd indtil videre valgt at placere den hidtidige driftsdirektør.

I 2021 var selskabets omsætning på 1,7 milliarder, hvilket var en stigning på 24 procent i forhold til det foregående år.

Desværre for selskabet steg underskuddet alligevel fra 96 millioner danske kroner til et sted mellem 306 og 342 millioner kroner.

Anders Kristiansen har tidligere stået i spidsen for en anden modekoncern, Esprit, hvor han satte sig i chefstolen i 2018.