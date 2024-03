Trods en øjeblikkelig opsigelse ruller millionerne fortsat ind på kontoen hos Entains tidligere topchef.

Jette Nygaard-Andersen stoppede i det britiske bettingfirma 13. december 2023, hvor hun ifølge Finans var en af de højest placerede danskere i internationalt erhvervsliv.

Hun tjente sidste år 11,3 millioner kroner, hvoraf godt en tredjedel kom som en årlig bonus. Og Entain, der årligt omsætter for et tocifret milliardbeløb, var tilsyneladende glad for hendes indsats:

I 2024 får hun således lov til at beholde sin normale løn og andre goder, hvilket ifølge Finans beløber sig til knap 8 millioner kroner.

Det viser selskabets nyligt offentliggjorte årsrapport, hvori det også fremgår, at Nygaard-Andersen kan beholde sin bonus for 2023 og desuden vil blive tildelt aktier frem mod 13. december 2024.

Jette Nygaard-Andersen blev indsat som topchef i Entain i 2021.