Den franske satellitvirksomhed Eutelsat har fortsat valgt at levere forbindelser til to russiske tv-platforme.

Og det møder nu hård kritik mod selskabet og dets danske topchef Eva Berneke, som er administrerende direktør. Det skriver Børsen.

Eva Berneke anklages nemlig for at holde liv i en vigtig del af den propaganda, som Putin og den russiske regering dagligt udsender om krigen i Ukraine.

Kritikken startede da Eutelsat i starten af marts fjernede otte vestlige tv-kanaler fra deres tv-pakker, og i stedet fortsatte samarbejdet med de to russiske betalings-tv-platforme NTV-Plus og Tricolor.

Eva Berneke har tidligere været topchef for TDC og KMD og sidder i bestyrelsen i både LEGO og Vestas. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Eva Berneke har tidligere været topchef for TDC og KMD og sidder i bestyrelsen i både LEGO og Vestas. Foto: Thomas Lekfeldt

Og på trods af, at de to russiske platforme ikke længere tillader kanaler som BBC World, CNN, France 24 og Deutsche Welle at blive vist i deres pakker, kan de to tv-platforme fortsat bruge Eutelsats satellitter til at levere de russiske budskaber.

»Eutelsat har haft mulighed for at træffe et valg på samme måde som alle andre virksomheder, der har trukket sig ud af Rusland. Der må vi konstatere, at de har valgt Putin til og er gået en anden vej end deres kolleger. Derfor mener jeg, at Eva Berneke har placeret sig rigtig dårligt,« siger John Strand, der er teleanalytiker, til Børsen.

Børsen har talt med Eva Berneke, der ikke ønsker at udtale sig om kritikken. Hun henviser i stedet til Eutelsats kommunikationsafdeling, hvor en pressetalskvinde har sendt en række skriftlige svar.

Her lyder det blandt andet, at man i virksomheden 'fører en streng neutralitetspolitik' og altid overholder de retningslinjer, der bliver udstukket fra de regulatoriske myndigheder i Frankrig og EU

Indtil videre vil Eutelsat dog ikke blande sig i, hvilke kanaler de russiske seere får adgang til.

Eva Berneke har tidligere været topchef for TDC og KMD og sidder i bestyrelsen i både LEGO og Vestas.