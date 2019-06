For at bruge en god gammeldags kliché, så har alt en ende. Selv efter 27 år.

Det er nemlig ikke længere Gitte Aabo, som sidder i sædet som administrerende direktør hos medicinalfirmaet Leo Pharma.

Ifølge bestyrelsen er beslutningen sket i fællesskab. Det skriver Finans.dk.

Man mener, at der skal nye kræfter til at lede selskabet og dets ambitiøse 2025-strategi videre.

Gitte Aabo har været ansat i firmaet i 27 år og har været ansat som administrerende direktør de seneste 11 år.

»Jeg vil gerne takke Gitte Aabo for hendes enorme arbejde i at udvikle LEO Pharma fra en mindre, europæisk virksomhed til i dag at være en førende global aktør inden for medicinsk dermatologi – og en virksomhed, der er anerkendt for at sætte patienten i fokus,« udtaler bestyrelsesformand, Olivier Bohuon.

Man har allerede fundet en afløser til stillingen. Det bliver Catherine Mazzacco, som skal stå i spidsen for Leo Pharma.

Hun kommer fra en stilling som Head of Global Commercial Operations i GE Healthcares BioPharma.

»Jeg er beæret over at blive tilbudt positionen som ny øverste leder for LEO Pharma. Det er en virksomhed med en stærk arv og historie – og med en endnu stærkere fremtid,« udtaler Catherine Mazzacco.

I 2016 gik Leo Pharma igennem en stor omstrukturering, hvor man valgte at nedlægge 400 stillinger globalt.

Men samtidig valgt man at oprette 200 nye inden for virksomhedens aktiviteter på markedet for biologiske lægemidler til behandling af hudsygdomme.

Leo Pharma har hovedsæde i Ballerup og har godt 1500 ansatte i Danmark.