Navnet er Helle Østergaard Kristiansen – og hun er blandt de mest magtfulde erhvervskvinder i verden.

Helt præcist er der kun 24 foran den danske topchef.

I hvert fald hvis man kigger på Fortune Magazines liste over de mest indflydelsesrige kvinder i forretningsverdenen. Her er direktøren for energihandelshuset Danske Commodities, der har hovedsæde i Aarhus, placeret på en 25.-plads.

Det er tredje år i træk, at Helle Østergaard Kristianse er med på listen.

I 2019, hvor hun netop blev direktør hos Danske Commodities, blev det til en debut som nummer 31.

Sidste år var hun rykket frem på en 27.-plads, mens hun er i 2021 altså er rykket endnu to pladser frem.

Danske Commodities er måske ikke så kendt i offentligheden, men det er en kæmpe inden for energisektoren, både i Danmark og på internationalt plan, med 350 medarbejdere.

Helle Østergaard Kristiansen sagde sidste år om sin placering på listen til Børsen:

»Det er selvfølgelig lidt svært at forholde sig til sådan en rangliste, men jeg tror, det handler om, at jeg har været med til at bryde et glasloft i en sektor. Der er kun én procent kvindelige topchefer i energibranchen verden over – og tager du energitrading-virksomheder, er der måske kun én,« sagde hun og ja, refererer til sig selv.

Der er i alt 50 magtfulde kvinder på listen, og nummer et er i øvrigt Emma Walmsly, topchefen hos medicinalgiganten GlaxoSmithKline.