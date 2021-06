Den digitale tøjbutik Boozt.com har netop købt det meste af det danske tøjmærke Rosemunde.

Onlinegiganten har lagt et trecifret millionbeløb for 66,7 procent af aktierne i det danske firma.

Samtidig sikrer Boozt sig også muligheden for at overtage den resterende tredjedel af Rosemunde i de kommende år.

Det oplyser Boozt i en pressemeddelelse.

Katrine Hannibal ejer og grundlægger af tøjmærket Rosemunde - her med en af hendes undertrøjer der startede det hele.

Her fremgår det også, at værdien af det danske tøjmærke vurderes til 250 millioner danske kroner.

I pressemeddelelsen roser topchef Hermann Haraldsson det danske firma for at være i stand til at omstille sig hurtigt på et vanskeligt marked.

»Jeg tror, Rosemunde vil være en god tilføjelse til vores virksomhed og tilføre nye værdier og muligheder for vækst. Begge firmaer bærer mange af de samme værdier, og vi er overbeviste om, at den samme kultur og vindermentalitet vil skabe en let overgang og lovende fremtid,« lyder det fra CEO, Hermann Haraldsson.

Boozt.com er et af de firmaer, der har nydt godt af coronakrisen.

Hermann Haraldsson har siden 2010 været topchef for Boozt. Inden da var han blandt andet en kort periode topchef i fodboldklubben Brøndby IF.

Da butikkerne lukkede ned, gik kunderne på nettet og shoppede modetøj.

Det kunne ses af det seneste regnskab.

I første del af 2021 solgte selskabet for 1,1 milliarder svenske kroner – eller 829,6 millioner kroner. Det er 48,5 procent mere end samme periode i 2020.

Det er den bedste start på året nogensinde for Boozt.