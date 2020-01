Smilet fylder formentlig hele lokalet hos ejerne af den danske modevirksomhed Rains.

Regnskaberne melder om overskud, og det frister nu firmaet til at udvide og åbne flere butikker. Øjnene er rettet mod USA.

Inden for de næste tre år er målet, at Rains skal have firedoblet deres salg af produkter, og derfor har man valgt at åbne tre butikker i USA. Det skriver Jyllands-Posten.

De tre butikker kommer til at blive åbnet i New York, men man planlægger ligeledes at åbne butikker i storbyerne Chicago og Seattle.

Rains har allerede en enkelt butik i New York, mens de også sælger deres produkter i en række andre salgssteder. Det er en målrettet planlægning fra selskabet.

»Det giver virkelig resultat med en fokuseret strategi på det amerikanske marked. Ved siden af egne butikker og engroshandel har vi sat fart i onlinesalg til forbrugere i USA,« siger administrerende direktør Jan Stig Andersen til Jyllands-Posten.

Rains fokuserer primært på at sælge regntøj, tasker og lignende produkter, og det er altså blevet modtaget positivt i USA.

Firmaet blev i sin tid startet i Aarhus tilbage i 2012.

Ejerne Daniel Brix Hesselager, Kenneth Davids og Philip Lotko kunne sidste år fejre en omsætning, der steg med 30 procent.

Målet er at nå 500 millioner kroner i 2022. Lige nu er man halvvejs.

Man kan købe Rains-produkter i 29 forskellige lande. Udover Danmark og USA er Storbritannien, Frankrig og Tyskland nogle af de største markeder.

Inden for det seneste år har Rains åbnet otte butikker, så man i alt nu er oppe på 25 rundt omkring i verden.