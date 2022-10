Lyt til artiklen

Efter flere års modvind blæser det igen den rigtige vej for det danske tøjmærke Moss Copenhagen.

Finans.dk har kigget nærmere på firmaets årsregnskab, som viser et stigende overskud fra 24,7 millioner kroner til 44,9 millioner kroner efter skat.

Det er det hidtil største overskud i virksomhedens 16 år lange historie.

»Vi er glade og stolte over resultatet, men vi er også ydmyge og respektfulde for fremtiden. Der er behov for at smøge ærmerne op, for vi ved ikke, hvad vi kigger ind i. Det er selvfølgelig en mærkelig fornemmelse, når regnskabet viser så godt et resultat, men sådan er det,« siger administrerende direktør Peter Dahl til mediet.

Ifølge direktøren skyldes det rekordstore overskud en perfekt sammensætning af kunder, produkter og medarbejdere.

Det er ellers ikke mange år siden, at det så anderledes dystert ud for Moss Copenhagen.

I 2015 kunne DRs forbrugerprogram 'Kontant' afslører, at flere af butikskædens primært unge medarbejdere arbejdede under usle forhold med stress, såkaldte 'interessetimer' uden løn og fyringer sent om aften.

Mindre end et år senere blev Moss Copenhagen erklæret konkurs, men alt det er historie nu.

Kort efter konkursen fortsatte tøjmærket nemlig i en ny konstruktion og med en ny ledelse.

Direktøren understreger dog overfor Finans, at Moss Copenhagen – trods det seneste flotte resultat – også kan mærke udfordringerne med krise, inflation og stigende råvarepriser.

Derfor forventer han heller ikke, at tøjmærket kan levere samme flotte resultat næste år.