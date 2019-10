Der bliver ikke sparet på investeringerne hos tøjmærket Only, som hører under den danske modekoncern Bestseller.

De ønsker at tage kampen op med detailhandlen rundt omkring i Europa, hvor prisen er blevet presset alt for højt i vejret.

Over den kommende periode planlægger man at lukke intet mindre end 60 butikker.

Men samtidig vil Only åbne 300 nye butikker i Europa.

»Vi lukker de 8 pct. dårligste butikker nu og her ved at annullere deres huslejekontrakter. Til gengæld vil vi genforhandle alle andre huslejer for vores øvrige butikker. Vi skal lægge pres på i det marked og være offensive,« siger chefen for Only, Finn Poulsen ifølge Finans.dk

Han mener nemlig, at mange af konkurrenterne knækker nakken i disse år på en alt for høj husleje forskellige steder i Europa.

Og det samme skal altså ikke ske for Only, der også planlægger at udbygge de 300 bedste butikker.

Den første store butik, som Only åbner i deres nye offensiv, bliver åbnet næste uge i den nordtyske by Flensborg.

Den butik bliver over 1000 kvadratmeter.

Only er ejet af modekoncernen Bestseller, som har Anders Holch Povlsen som koncernchef.

Finn Poulsen siger, at det bliver vigtigt at følge med på den grønne bølge, og han forudser samtidig, at han forventer en fortsat stigning i onlinehandel.

Men det holder dem altså ikke tilbage fra at bygge 300 nye butikker.