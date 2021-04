Det danske tøjmærke Tonsure er blevet begæret konkurs.

Bagmanden Malte Flagsted oplyser, at det sker på et 'for os tvivlsomt feriepengekrav' fra en tidligere medarbejder.

Det skriver Finans.dk.

Tonsure blev grundlagt i 2013, og siden er det gået hurtigt. Ifølge mediet har tøjmærket hurtigt blevet udbredt, og er eksempelvis blevet solgt i kendte butikker i udlandet, både i London og Japan. Herhjemme har det også været at finde i Magasin.

I flere år har herretøjmærket desuden haft shows på Copenhagen Fashion Week.

Finans.dk skriver dog, at der aldrig har været overskud i Tonsures levetid. Senest var der i 2019 et underskud på 2,7 millioner kroner.

Coronapandemien har ikke gjort det lettere.

»Det er ingen hemmelighed, at det sidste år med covid-19 har været et hårdt år, og vi har hele vejen igennem haft en ambition om at komme helskindet igennem til bedre tider,« lyder det fra Malte Flagsted til Finans.dk, og han tilføjer, at man satser på, at kunne føre Tonsure videre i en ny konstellation, hvis det ender i en konkurs.