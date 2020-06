Modevirksomheden DK Company har mistet troen på shoppingcentret Broen i Esbjerg. Salget har simpelthen været så utilfredsstillende, at koncernen har besluttet at kaste håndklædet i ringen og sige farvel.

Og dermed må esbjergenserne fremover undvære de fire DK Company-ejede butikker Blend, b.young, Fransa og Saint Tropez, når de skal shoppe.

Det skriver JydskeVestkysten.

Mens lokalerne, hvor Saint Tropez lå, blev tømt allerede inden corona-krisen meldte sin ankomst, er de resterende tre butikker blevet lukket efterfølgende.

For alle fire butikker var det gældende, at foretningen ikke var god, og derfor var det naturligt for DK Company at tage afsked med Broen, fortæller koncerndirektør Jens Poulsen.

»Nu havde vi så muligheden for at komme ud af vores kontrakt, og den benyttede vi i forbindelse med, at corona-krisen også havde forstærket situationen. Det er mit indtryk, at det har taget lang tid for Esbjerg at vænne sig til Broen,« siger han til JydskeVestkysten.

Det sydvestjyske shoppingcenter åbnede i påsken 2017, og eksistensberettigelsen har undervejs været truet, fordi folk oftere og oftere tyer til nettet, når de skal handle.

Alligevel er centerchef Janni Baslund Dam optimistisk, hvad angår fremtiden. Hun fortæller, at man allerede nu er i dialog med potentielle lejere, der kan overtage de tomme butikslokaler i centret.