Flere steder i Europa melder modebranchen trænge vilkår og mindre salg.

Men det er ikke situationen hos Jack & Jones, der er en del af Bestseller-koncernen. De lancerer nemlig et helt nyt mærke.

Det skriver Finans.

»Der er modvind i dele af sektoren, men under en krise har vi altid haft fokus på at opfinde noget nyt. Fremfor at vente på, at der skal ske noget, gør vi det selv,« siger salgsdirektør hos Jack & Jones Dennis Birk Jørgensen.

Den nye tilføjelse er mærket JJ Rebels, som ligger i et lavere prisleje, der skal afsættes til større forhandlere rundt om i Europa.

Ifølge salgsdirektøren er det nye tøjmærke et, der kan sælges i en tid med 'tilbageholdende og usikre forbrugere,' og som kan skabe omsætning hos forhandlerne på markedet.

Det bliver ikke muligt at købe JJ Rebel-tøj i deres egne butikker, men derimod i detailbutikker rundt om i Europa.

Tidligere har Jack & Jones også skabt kvindemærket JJXX.

Det er ikke første gang, at Bestseller lægger store planer for udvidelse af deres koncern.

I december sidste år kunne Bestseller-koncernen nemlig også dele store planer.

Her kom det frem, at de ville udvide deres tøjkæde Only med 180 nye butikker fordelt i forskellige lande.

Det kom som led i troen på, at gammeldags retail skulle drive virksomhedens fremgang og sørge for, at de klarer sig godt fremadrettet.