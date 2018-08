IC Group vil ikke længere være en aktiv ejer af tøjmærker. Det viser regnskabet for året 2017/18.

København. IC Group, der i årevis har drevet en række tøjmærker som Peak Performance, Tiger of Sweden og Saint Tropez, vil nu være et simpelt holdingselskab. Det sker efter, at Peak Performance blev solgt for et milliardbeløb tidligere i år.

Peak Performance indbragte IC Group 1,8 milliarder kroner, hvilket har sendt nettoresultat op til 1,606 milliarder kroner i året 2017/2018 fra 92 millioner kroner året før.

- I forlængelse af frasalget af IC Groups største og mest profitable brand - Peak Performance - har bestyrelsen besluttet at ændre selskabets forretningsmodel til udelukkende at blive et børsnoteret holdingselskab, der ejer aktierne i de tilbageværende brands.

- Ændringen af koncernens forretningsmodel vil betyde, at de opgaver, som tidligere er blevet udført af IC Group, fremadrettet vil blive varetaget af de enkelte brands, skriver IC Group i regnskabet.

Dermed er æraen, hvor IC Group aktivt ejede og drev sine brands, ovre.

Samtidig skal pengene fra salget strømme mod aktionærerne. I første omgang via ordinært udbytte, så via aktietilbagekøb og til sidst via et ekstraordinært udbytte betalt med resten.

De resterende brands hos IC Group, der tæller Tiger of Sweden, By Malene Birger, Saint Tropez og Designers Remix, vil blive solgt, hvis bestyrelsen finder en passende køber.

- Bestyrelsen vil fortsat løbende overveje, hvornår det er i aktionærernes interesse at sælge disse brands, skriver IC Group.

Skeler man til fjerde kvartal - de tre måneder, der sluttede med juni - faldt omsætningen betydeligt i alle brands.

- Omsætningen blev, med visse undtagelser, reduceret i alle geografiske markeder, noterer IC Group sig eksempelvis om Tiger of Sweden.

/ritzau/