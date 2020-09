Hidtil er det stort set kun gået én vej for det danske tøjmærke NN07. Og det er frem.

Victor Lindh og Ulrik Pedersen grundlagde firmaet tilbage i 2007. Knap ti år senere blev de mangemillionære, da de solgte deres forretning til den svenske kapitalfond Fidelio Capital for et trecifret millionbeløb.

I løbet af det seneste år er det da også gået strygende med at sælge jakker og bukser.

Faktisk så godt, at millionerne fortsat strømmer ind, skriver Finans.dk, som har set nærmere på modevirksomhedens seneste årsregnskab.

Fortjenesten var sidste år på 53,5 millioner kroner mod 47,1 millioner kroner året før, fremgår det af regnskabet.

Også overskuddet på bundlinjen er vokset fra 24,2 millioner kroner til 29,6 millioner kroner.

Ifølge Finans.dk er resultatet af den primære drift på 32,7 millioner kroner mod 27,4 millioner kroner året før.

Men selv om der er godt gang i salget, frygter ledelsen, at krisen banker på. Og ligesom så mange andre steder er det også her coronakrisen, der er skurken.

»Ledelsen forventer, at indtjeningen i 2020 vil være kraftig påvirket af Covid-19 pandemien,« skriver ledelsen i regnskabet.

Derfor er man forberedt på et sløjt 2020. Det er dog stadig usikkert, hvor hårdt krisen vil ramme virksomheden.

»Det er ledelsens opfattelse, at Coronavirussen vil påvirke driften i NN07 ApS i 2020. Dog er det ikke afklaret i hvilket omfang. Derfor har NN07 ApS indgået aftale med moderselskabet Chino BidCo ApS om, at denne stiller sikkerhed og øger den økonomiske støtte under året for den videre drift, hvis det måtte blive nødvendigt,« hedder det i regnskabet.

Det var Victor Lindh og Ulrik Pedersen, der grundlagde NN07, som i dag primært ejes af de to svenske kapitalfonde Fidelio Capital og Litorina.