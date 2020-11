Tøjfirmaet DK Companys omkring 2.200 ansatte får råd til at købe ekstra store julegaver.

De får nemlig en klækkelig julebonus af deres arbejdsgiver – efter et ellers turbulent år.

Under samfundsnedluningen i foråret måtte DK Company sende 600 medarbejdere hjem med lønkompensation. Alle butikker lukkede ned, og 160 ansatte blev fyret.

Men siden er det kun gået én vej for DK Company: Fremad. Virksomheden kommer ud af 2020 med et flot overskud – og det kommer nu de 2.200 ansatte til gode, skriver Herning Folkeblad.

Alle medarbejdere i DK Company får nemlig udbetalt en julebonus svarende til 20 procent af en månedsløn.

»Det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt mig at gå ud med offentligt. Men det er korrekt, at vi kommer godt ud af 2020, og det vil vi gerne fejre med alle de ansatte, der har været med til at trække læsset,« siger administrerende direktør Jens Poulsen til Herning Folkeblad.

Julebonussen kommer til at sprede glæde i alle afkroge af koncernen.

Det er ikke kun de ansatte på DK Companys kontorer i Ikast, Vejle og København, som kan se frem til en større lønudbetaling i julemåneden.

Også de ansatte i DK Companys egne butikker – og de ansatte på indkøbskontorerne i Kina og Bangladesh – får bonussen.

Modekoncernen har 250 butikker fordelt i Danmark og Norge.