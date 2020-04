Det jyske tøjfirma Marc Lauge A/S har været nødsaget til at dreje nøglen om og melder sig i rækken af konkursramte firmaer under corona-krisen.

Selskabet har taget konsekvensen af den situation, som corona-krisen og nogle svære år har sat dem i.

Tirsdag blev firmaet begæret konkurs og har dermed sendt samtlige medarbejdere hjem.

Det oplyser kurator, Jan Bruun Jørgensen, til B.T.

»Det, der sker, er, at man har haft nogle år som regnskabsmæssigt har været udfordret på resultaterne. Og så kommer man ind i corona-krisen. Omsætningen forsvinder, og den værdi af varelagrene, som er sæsonbestemt, kan man godt overveje, hvad er værd,« siger Jan Bruun Jørgensen.

»Kombinationen af ingen omsætning og tvivlsomme værdier i fremtiden, har gjort, at man stopper her.«

Dermed er Marc Lauge A/S, som har eksisteret i 30 år, en af mange, der er blevet voldsomt ramt af corona-krisen. Tirsdag måtte også ejerne bag Dalle Valle tage konsekvensen og lukke 13 restauranter.

Konkursen rammer især adm. direktør, Bjarke Lauge Christensen, der har investeret flere millioner i det nu konkursramte projekt.

Derudover berører konkursen også 23 medarbejdere, som blevet sendt hjem med en opsigelse.

Marc Lauge A/S har yderligere to datterselskaber, i form af tøjmærkerne M.A.P.P. og DNY samt tilhørende butikslokaler.

Hvad der skal ske med dem, arbejder Jan Bruun Jørgensen på at finde ud af i disse dage, oplyser han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra adm. direktør i Marc Lauge A/S, Bjarke Lauge Christensen, men det har ikke været muligt.