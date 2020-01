Efter flere år med kraftig vækst er det danske tøjfirma Masai nu løbet ind i store problemer.

Omsætningen er faldet markant i det forgangne år, og det har også ramt dem på ledelsesgangene.

Der er blevet skåret hele 28 procent af overskuddet hos selskabet, som ender på 56 millioner kroner efter skat, skriver Børsen.

Søskendeparret Nina og Hans Rye solgte i 2015 virksomheden til kapitalfonden Silverfleet Capital.

Og i ledelsesberetningen er det tydeligt, at man ikke er tilfreds med, hvordan 2019 er gået.

'Selskabets præstation og finansielle udvikling har ikke helt levet op til forventningerne udtrykt af ledelsen,' lyder det fra Silverfleet Capital.

Allerede i efteråret blev det besluttet at skifte ud på ledelsesgangene, da den daværende direktør, Sune Bjerregaard, blev fyret, skriver Børsen.

Han havde ellers siddet på posten siden 2012.

I stedet blev han erstattet af bestyrelsesformand Margaret McDonald, der blev midlertidig direktør.

Firmaet mener ifølge ledelsesberetningen, at nedgangen på salget kan skyldes, at det britiske marked for engrossalg af tøj har haft et besværligt år.

Tøjmærket har primært fokus på at sælge til kvinder, og det sælges i mere end 1300 butikker i 24 forskellige lande.

Silverfleet Capital købte Masai for omkring 870 millioner kroner.