Danmark skal være uafhængige af russisk gas. Derfor skal der sættes skub i den grønne omstilling.

Sådan lød det under tirsdagens pressemøde, hvor Mette Frederiksen fremlagde et stort reformudspil.

Her lød det blandt andet, at Danmark skal firedoble sin produktion af sol- og vindenergi frem mod 2030. Det vil betyde en tidobling af solenergi og fordobling af vindenergi.

Og det udspil bakker supermarkedsgiganten Coop Danmark op om.

Fra 1. juni 2023 vil alle Coop Danmarks butikker nemlig være uden gas og olie som energikilder. Det skriver RetailNews.

»Varmepumper, solceller og andre grønne energiformer vil på det tidspunkt have erstattet de fossile,« fastslår klimachef Jonas Engberg hos Coop til mediet.

Dagligvarekoncernen gør opmærksom på, at de har været i fuld gang med klimaomstillingen siden 2018, og at de næste år vil nå den vigtige milepæl.

Over de seneste fem år har Coop iværksat en lang række konkrete tiltag for at reducere klimabelastningen af virksomhedens egen drift.

Blandt andet har de bygget solcelleanlæg på lagerbygninger og butikker, ligesom de har investeret i energibesparelser og udskiftet alle lyskilder til LED i mere end 1.000 butikker.

Men reformudspillet er ikke helt uden omkostninger.

Når statsminister Mette Frederiksen annoncerer, at Danmark skal være uafhængig af russisk gas inden 2030, så er det nemlig et ambitiøst mål, der samtidig vil blive voldsomt dyrt – ikke mindst for den enkelte dansker.

Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, fakta og Irma landet over.