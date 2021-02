Den danske supermarkedsgigant Fakta fik i efteråret en kedelig og dyr tidlig julegave fra Københavns Politi for ikke at sikre, at en butikschef havde ret til at arbejde og opholde sig i Danmark.

Det viser et bødeforlæg fra Københavns Politi, som A4 Arbejdsliv har fået aktindsigt i.

Af aktindsigten fremgår det, at en iransk butikschef, ansat i Faktas butik på Mozarts Plads i Københavns Sydhavns-kvarter, hverken havde dansk arbejds- eller opholdstilladelse, da politiet besøgte butikken.

Derfor har supermarkedskæden i oktober indkasseret en bøde på 170.000 kroner for i knap et år at have beskæftiget den iranske butikschef ulovligt.

Ifølge Københavns Politis Udlændingekontrolsektion skyldes den høje bødestørrelse, at butikschefen i syv ud af 10 måneder hverken havde ret til at opholde sig eller arbejde i Danmark.

»Det var på gerningstidspunktet, og er stadig, en skærpende omstændighed beskæftige en udlænding uden den fornødne tilladelse, når udlændingen samtidig opholder sig ulovligt i Danmark,« skriver Københavns Politi i et mailsvar til A4 Arbejdsliv.

Af bødeforlægget fremgår det, at den iranske butikschef var ansat illegalt fra 1. august 2016 til 1. maj 2017.

Hos Coop Danmark, der ejer Fakta, forklarer informationsdirektør Jens Juul Nielsen, at butikskæden var uvidende om, at den iranske butikschef manglede en dansk arbejds- og opholdstilladelse, da han blev ansat.

»Medarbejderen blev ansat på helt almindelige vilkår og har betalt dansk skat og moms i al den tid, han var ansat hos os,« siger Jens Juul Nielsen til A4 Arbejdsliv.

Spørgsmål: Hvorfor sikrede I jer ikke, at butikschefen havde en dansk arbejdstilladelse, inden I ansatte ham?

»Det står selvfølgelig som krav i vores kontrakt, at man skal opholde sig i Danmark på et lovligt grundlag for at arbejde hos os, og det skrev den ansatte under på, at han gjorde.«

»Men det er korrekt, at den pågældende medarbejder ikke blev bedt om at fremvise en arbejdstilladelse, da han blev ansat,« siger Jens Juul Nielsen.

Informationsdirektøren tilføjer, at Coop først blev opmærksom på den iranske butikschefs manglende arbejdstilladelse, da Københavns Politi sendte dem et bødeforlæg sidste efterår – flere år efter, at han stoppede som ansat i Fakta.

Københavns Politis Udlændingekontrolsektion oplyser, at deres efterforskning ikke har vist, at Fakta skulle have været vidende om den iranske butikschefs ulovlige ophold og manglende arbejdstilladelse.

Politiet oplyser desuden, at der er rejst straffesag mod den tidligere butikschef med krav om fængselsstraf og udvisning for brud på udlændingeloven.