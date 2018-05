Den danske supermarkedskoncern, Dansk Supermarked Group, skifter navn. Fremover kommer koncernen - der blandt andet har Netto, Bilka, Føtex og Salling under sin paraply - til at hedde Salling Group.

Det oplyser Dansk Supermarked Group i en pressemeddelelse.

Navneskiftet sker efter at Salling Fonden i slutningen af 2017 blev eneejer af Dansk Supermarked Group efter at have påbegyndt opkøbet af virksomheden tre år tidligere.

»Med Salling Group vender vi på mange måder tilbage til vores rødder og hylder vores oprindelse. Vi er stolte af det, som Ferdinand og ikke mindst Herman Salling skabte, og som vi nu viderefører endnu tydeligere i Salling-navnet med ambitionen om at sikre en ledende, langsigtet og levedygtig dansk detailvirksomhed,« siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond, i pressemeddelelsen.

Siden den første Salling-butik åbnede i 1906, er virksomheden vokset til 1.500 føtex-, Bilka- og Netto-butikker. I dag beskæftiger Salling Group sig med meget mere end driften af fysiske supermarkeder. Den danskejede koncern driver også stormagasiner, nethandel blandt andet via online markedspladsen Wupti og er aktiv inden for måltidskasser med Skagenfood og udespisning med Starbucks og Carl's Jr. i Danmark.

Navneskiftet til Salling Group træder i kraft 1. juni. I forlængelse af navneskiftet får koncernen et nyt logo.

Tidslinje: Salling 1906: Ferdinand Salling åbner den første Salling-manufakturhandel i Aarhus 1948: Første del af Salling Stormagasin åbner 1960: Herman Salling stifter Jysk Supermarked og åbner den første føtex 1964: A.P Møller - Mærsk bliver medejer. Virksomheden skifter navn til Dansk Supermarked 1970: Den første Bilka åbner i Tilst ved Aarhus 1981: Den første Netto åbner i København 1990: Virksomheden ekspanderer med Netto til Tyskland og Storbritannien 1995: Netto åbner sine første butikker i Polen 2002: Netto åbner sine første butikker i Sverige 2011: Virksomheden frasælger alle sine britiske butikker 2014: Salling Fondene tilbagekøber aktier og bliver majoritetsejer (81%) 2017: Salling Fondene køber de resterende aktier og bliver eneejer (100 %) 2018: Virksomheden skifter navn til Salling Group den 1. juni

Salling Group har i alt 51.202 ansatte, svarende til 26.568 fuldtidsårsværk.