Netto havde sit stærkeste år nogensinde, siger topchef i Danske Supermarked om 2017.

Dansk Supermarked, der blandt andet ejer Netto, Bilka og Føtex, havde stigende omsætning og indtjening i 2017. Det viser selskabets regnskab.

Den samlede omsætning landede på 58,8 milliarder kroner - omkring en milliard kroner mere end i 2016. Resultat før skat landede på 2,2 milliarder kroner mod knap 1,8 milliarder kroner i 2016.

Administrerende direktør i Dansk Supermarked Group Per Bank er tilfreds.

»Vi er tilfredse med resultatet for 2017, idet vi formåede at øge omsætningen både i udlandet og herhjemme. Hertil havde Netto Danmark sit stærkeste år nogensinde, samtidig med at vores indtjening blev forbedret.«

»I tillæg gennemførte vi en række strategiske projekter, som understøtter virksomhedens langsigtede udvikling,« siger han i en meddelelse.

/ritzau/