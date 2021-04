Coronakrisen har været en velsignelse for onlinehandel, men bare ikke for ét bestemt online-supermarked.

Det går nemlig ikke ret godt for ‘Osuma’, som bringer dagligvarer ud til sine kunder. Og i 2020 endte de med et underskud på 2,5 millioner kroner efter skat.

Online-supermarkedet forsøgte sig endda med at ændre strategi for at stå endnu skarpere i forhold til konkurrenterne. Det skriver Finans.

»Under coronanedlukningen i marts havde vi nogle fantastiske måneder omsætningsmæssigt, men samtidig har vi holdt os tilbage og været i gang med en mangeårig omlægning af forretningen. Nu har vi vasket tavlen ren og starter forfra på et mere solidt grundlag på mange områder,« siger Osumas administrerende direktør Carsten Milek Pahlke.

Handler du dagligvarer ind online?

Osuma samarbejder med udvalgte Kvickly og SuperBrugsen-forretninger, som pakker og leverer varerne til kunderne.

Og fordi online-supermarkedet har ladet det være op til den udvalgte lokale Coop-forretning at drive sortiment, priser, pakning og levering, betyder det, at de leverer varer til færre postnumre.

Det viste sig, at det var en dårlig forretning for Osuma og Ry Logistik, som står for distributionen.

Begge virksomheder arbejder derfor mod et eksternt ‘bestil- og hent-setup’. Det er med et ønske om at ramme nul på bundlinjen.