På trods af, at vi i Danmark har oplevet en rekordvarm og tør sommer, ændrer det ikke på, at det aarhusiansk-grundlagte regntøjsmærke 'Rains' stormer derudad. Og nu vil man satse endnu mere på udlandet. Rains har planer om at åbne 10 butikker resten af året. Det skriver Finans.

Hvis alt går som planlagt, vil Rains sammenlagt have 18 butikker, når året er omme. I september åbner regntøjmærket sin første butik i Stokholm, Utrecht (Holland) og i Gent (Belgien). Herefter er planen at åbne butikker i Bordeaux, Paris og i London.

»Vi sælger en livsstil. Med flere konceptbutikker giver vi kunderne mulighed for at opleve den samlede kollektion og hele Rains-universet. I konceptbutikkerne ved medarbejderne alt om Rains-konceptet og giver den ultimative service. Alt dette er med til at styrke vores brand,« siger direktør Jan Stig Andersen til Finans.

Det er endnu ikke planlagt, hvor de sidste fire butikker skal ligge. Det forventes, at Rains har 70 egne butikker og en total omsætning på 500 millioner kroner i 2021. I 2017 tjente ejerkredsen bag Rains 22 millioner kroner.

I 2017 trak Rains den spanske modegigant Zara i retten, fordi ejerne, heriblandt Daniel Brix Hesselager, mente, at Zara havde kopieret to modeller.

»Zara har markedsført regnjakker, der er meget identiske med vores. En almindelig forbruger vil umiddelbart ikke kunne se forskel. De har lavet meget få ting om i forhold til vores, og det er kun for at skære omkostninger væk. Det drejer sig blandt andet om et rygskjold,« sagde Rains-ejer Daniel Brix Hesselager til B.T.

Rains har i forvejen butikker i Amsterdam, Antwerpen, Berlin, London, New York, Paris og Shanghai.