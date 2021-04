De kalder sig selv for det mest spektakulære stormagasin i Norden.

Men kigger man på stormagasinet Illums regnskab, så er det mest spektakulære formentlig, at virksomheden for ottende år i træk har leveret et regnskab med underskud.

I alt løber det samlet set gennem årene op på næsten 600 millioner kroner. Det skriver Finans.dk.

I 2020 sluttede virksomheden med et underskud på hele 121 millioner kroner, og det er det næsthøjeste i Illums historie.

Stormagasinet har de seneste år gennemgået en gennemgribende modernisering for en halv milliard kroner.

Samtidig gik de mange coronarestriktioner hårdt ud over omsætningen, der faldt mere end 200 millioner kroner fra 2019 til 2020. Og i ledelsen forventer man også, at corona vil sætte et aftryk på det indeværende regnskabsår. Det skriver de i deres beretning.

Her fremgår det også, at de ikke har tænkt sig at ændre strategi.

»Efter genåbningen vil ILLUM fortsætte udviklingen af stormagasinet i overensstemmelse med den fastlagte strategi og fortsætte vores fokus på luksus, service og oplevelser for kunder,« lyder det fra ledelsen i regnskabet.

Stormagasinet Illum har de seneste år også gennemgået en større renovering. I alt har virksomheden postet en halv milliard kroner i at modernisere stormagasinet, der også har fået en mere luksuriøs profil.