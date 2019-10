Den danske storbank Sydbank udvider ledelsen. Samtidig siges der farvel til en af bankens direktører.

Den direktør, som forsvinder fra topledelsen, er Jan Svarre. Han erstattes af Sydbanks økonomidirektør Jørn Adam Møller.

Det skriver Sydbank i en fondsbørsmeddelelse.

Her kan man læse, at Jørn Adam Møller nu får ansvaret for økonomi, IT, Markets og drift.

Om ændringerne udtaler Sydbanks bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen:

»Vi justerer organisationen i Sydbank, for at styrke fokus og beslutningskraft i den del af organisationen, der betjener kunderne og har i den forbindelse besluttet at udvide direktionen,« siger han og uddyber:

»Samtidig har vi i bestyrelsen vurderet, at det er det rigtige tidspunkt også at foretage et lederskifte og Jan Svarre fratræder derfor sin stilling. Bestyrelsen takker Jan Svarre for hans store bidrag til Sydbank,« siger han.

Med udskiftningen i bankens top, består ledelsen foruden Jørn Adam Møller nu af administrerende bankdirektør Karen Frøsig og bankdirektør Bjarne Larsen.

Karen Frøsig - Sydbank. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Karen Frøsig - Sydbank. Foto: CLAUS FISKER

Om Jørn Adam Møller lyder skudsmålet:

»I bestyrelsen kender vi Jørn Adam Møller som en dygtig og meget værdsat økonomidirektør. Direktionen udvides for at sikre, at der i en bank af Sydbanks størrelse er ledelseskraft nok til at imødekomme alle opgaver i direktionen,« siger Lars Mikkelgaard-Jensen.

Man er fortsat i gang med et besætte den fjerde direktør, som skal være den sidste del af den nu fire mand store bankledelse.

Den post kommer til at være ansvarlig for privatkunder, private banking, decentrale områder og kapitalforvaltning, oplyses det.