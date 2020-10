Et nyt stort bank- og forsikringssamarbejde har ramt de danske kunder.

Nykredit dropper norske Gjensidige på skadesforsikringsområdet og vil i fremtiden i stedet arbejde sammen med Codan, Spar Nord og Lokale Pengeinstitutter.

Det skriver Finans.dk tirsdag morgen.

I en pressemeddelelse lyder det, at hver fjerde danske bankkunde – det vil sige kunderne i Nykredit Bank, Spar Nord og de cirka 30 lokale pengeinstitutter i sammenslutningen Lopi – nu er med i det nye samarbejde med Codan.

Nykredits koncernchef er godt tilfreds med aftalen.

»Det er nemlig til gavn for alle parter, ikke mindst kunderne, når stærke aktører slår kræfterne sammen og sætter deres samlede skala i spil på nye områder. Det er denne nye og forstærkede alliance et godt eksempel på,« siger Michael Rasmussen.

Fra Codan bliver det kaldt 'en stærk alliance'.

»Det er det helt rette match og udgangspunkt for at sætte nye standarder i branchen. Vi er allerede i gang med at udvikle de løsninger, der sammen med investeringer på et trecifret millionbeløb fra Codan, vil gøre en forskel for hver enkel kunde,« siger direktør Christian Baltzer.