»Der er ingen chance i helvede for, at vi betaler løsepenge til Apple. Jeg vil brænde det her hus ned selv, før jeg lader den slags gangstere slippe af sted med deres bytte. Det her er dybt og perverst uretfærdigt.«

Sådan lyder de hårde ord fra den danske tech-stjerne og Le Mans-vinder anno 2014 David Heinemeier Hansson i en længere Twitter-tråd, han har delt tirsdag.

Vreden kommer af, at Apple har strammet garnet, så det nu er blevet sværere at ’få lov’ til at tjene penge på et abonnement i en app, uden at Apple skal have knap en tredjedel af kagen.

I forvejen skal man, hvis man tjener penge på en app til iPhone, betale Apple 30 procent af indtægterne. Sådan har det været siden lanceringen af App Store.

There is no chance in bloody hell that we're going to pay Apple's ransom. I will burn this house down myself, before I let gangsters like that spin it for spoils. This is profoundly, perversely abusive and unfair. — DHH (@dhh) June 16, 2020

Og det er det, som David Heinemeier Hansson nu raser over.

Mandag lancerede hans virksomhed Basecamp en ny e-mail-tjeneste med navnet Hey. En tjeneste, som koster 99 dollars om året og har været to år undervejs.

Men da app'en til iPhone samme dag skulle opdateres med nogle enkelte justeringer, fik virksomheden at vide, at den ikke levede op til reglerne hos Apple, fordi den ikke giver IT-giganten en andel af indtægterne.

Hvis de derfor fortsat ville have en app, der også findes på iPhone, skulle Basecamp ændre betalingen, så det foregår gennem Apple.

David Heinemeier Hansson under Le Mans i 2016. Foto: Bax Lindhardt Vis mere David Heinemeier Hansson under Le Mans i 2016. Foto: Bax Lindhardt

Til it-mediet Protocol har Apple i en kommentar svaret, at e-mail-appen slet ikke burde have været godkendt i første omgang. Det skyldes, at man hos Apple skelner mellem apps til professionel brug og apps til private. Ved sidstnævnte skal det nemlig køre igennem dem og dermed give dem 30 procent af indtægterne.

Men det er først nu, at Apple er begyndt at håndhæve reglerne sådan, skriver David Heinemeier Hansson.

»Vi har været i App Store i årevis med Basecamp. Vi kender spillet. Der har altid været aftalt spil. Det har altid været kundefjendtligt, dybt forvirrende, men de uskrevne regler var nogenlunde klare. Nu har Apple ændret på aftalen, og alt, vi kan gøre, er at bede til, at de ikke ændrer den yderligere,« skriver han.

Han skriver videre, at man som app-udvikler er nødsaget til at neje og bukke for Apple, hvis man vil have sin app godkendt, og at man kan blive afvist, selv hvis man følger alle regler.

We've been in the App Store with Basecamp for YEARS. We know the game. It was always rigged. It was always customer-hostile, deeply confusing, but the unstated lines were reasonably clear. Now Apple has altered the deal, and all we can do is prey they don't alter it further. — DHH (@dhh) June 16, 2020

Han skriver også, at der bare ikke er nogen, der tør råbe højt om det, fordi de har så meget magt som platform for apps på iPhone.

Men Basecamp vil ikke finde sig i det, skriver han.

»Der har været nul konsekvenser (for Apple) indtil nu. De fleste selskaber bøjer sig i stilhed eller bukker under. Det nægter vi,« tweeter Heinemeier Hansson.

Striden mellem Apple og David Heinemeier Hansson kommer samtidig med, at EU og Margrethe Vestager annoncerede to nye sager mod Apple for mulige brud på konkurrenceloven. Her er det faktisk lige præcis Apples kontrol og regler for apps i App Store, der er på dagsordenen.