Det er en ganske lukrativ forretning at drive onlinekasino i Danmark. I hvert fald for spilnu.dk.

2018 blev et rekordår for kasinoet, der indkasserede et overskud på 77 millioner kroner. Det betyder, at spilnu har en samlet værdi af en milliard kroner. Der skriver Børsen.

Spilnu er 60 procent ejet af Danske Spil. De sidste 40 procent af aktierne sidder telemillionæren Mads Peter Veiby og brødrene Anders Gautier Christensen og Jakob Frederik Christensen på.

»Det er dejligt, og det bekræfter os i, at vi har en skalerbar it-virsomhed,« siger Mads Peter Veiby til Børsen:

»Det er i sær tilfredsstillende i lyset af, at det ikke er blevet nemmere, for konkurrencen er blevet hårdere med både Mr. Green og Leo Vegas, der er kommet ind på vores marked i Danmark.«

Han forklarer, at kasinoets succes handler om en kombination af, at de selv producerer deres onlinespil, og at de laver relativt simple, men effektive, reklamer på tv.

Han forklarer også, at han gerne vil udbrede det succesfulde kasino til andre lande.

Det bliver dog nok ikke lige med det samme. Danske Spil har ingen ambition om at rykke til udlandet – og har i øvrigt sat deres andel i til salg.