Det går godt for den danske fintech-virksomhed Ageras Group. Rigtig godt endda.

Den snart ti år gamle finanasteknologivirksomhed, der er blevet stiftet af Rico Andersen, har nemlig nået nye højder, idet den har rejst et nyt millionbeløb fra en række investorer.

Det skriver Finans.

Det nyeste kapital, som virksomheden har modtaget, lyder på hele 30 millioner euro, svarende til knap 223 millioner danske kroner.

Et beløb, der blev hentet hjem under en investeringsrunde med udenlandske investorer, og som betyder, at virksomheden er et skridt tættere på en status som en såkaldt unicorn-virksomhed, som er en ikkebørsnoteret virksomhed, der opnår at blive en milliard dollar værd.

Men på trods af at Ageras Group har hentet endnu et stort beløb hjem, vil Rico Andersen ikke røbe, hvor meget Ageras Group egentlig er værdiansat til:

»Jeg kan ikke give dig det nøjagtige beløb for vores nuværende værdiansættelse, men jeg kan sige så meget, at vi på trods af turbulens på markedet har en markant stigning siden runden i februar sidste år – og dermed er vi on track og rigtig godt på vej mod unicorn-status inden 2024,« skriver direktøren i en mail til Finans.

Gennem årene har virksomheden desuden hentet over en milliard danske kroner, og derfor påpeger direktøren også, at unicorn-statussen forventes nået næste år.

Ageras Group har i dag 250 medarbejdere og laver software til over en million forskellige virksomheder i Europa og USA.