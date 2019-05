Simcorp fortsætter vækstrejse og er blandt andet lykkedes med at få kontrakt i Storbritannien.

Den danske softwarevirksomhed Simcorp forsætter fra starten af 2019 sin vækst og har på årets første tre måneder omsat for 11 procent mere end i samme periode sidste år.

Det bringer selskabets omsætning op på 99,7 millioner euro. Det svarer til lige under 745 millioner kroner. Det gav et overskud på bundlinjen på lige under 150 millioner kroner.

Simcorp lever af at sælge software-løsninger, altså programmer til computere, til folk eller selskaber, der forvalter kapital. Det kan blandt andet være banker eller pensionskasser.

At den forretning er vokset i første kvartal, skyldes ifølge Simcorp-direktør Klaus Holse særligt to nye kontrakter. En i Slovenien og en i Storbritannien.

Det fortæller han til Ritzau Finans.

- Vi har fået en ny kunde i Storbritannien, og det er ellers et svært marked for os med både brexit og alt muligt andet, der foregår der. Så der er vi ret stolte af at have fået en ny stor kunde med Willis Towers Watson, siger han.

I alt har Simcorp over 190 kunder på verdensplan. Et af selskabets programmer ved navn SimCorp Dimension bruges ifølge Simcorp selv af kapitalforvaltere med 20.000 milliarder dollar i deres pengetank.

Simcorp er også en del af C25-indekset på fondsbørsen i København. Indekset indeholder de toneangivende og mest handlede aktier.

Efter regnskabet onsdag morgen er Simcorp morgenens højdespringer i C25-indekset. Her er Simcorp-aktien vokset med over seks procent efter 20 minutters handel.

/ritzau/