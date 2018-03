Det hele startede med en drøm, en forretning og en motorcykel for over 100 år siden. Siden blev det til en af landets kendteste tøjkæder, og i dag scorer søskendepar millioner på deres farfars gode ide. Det skriver finans.dk.

En drøm og en tro på, at det kan lykkes har været opskriften på succes for mange danske virksomheder. Og det var også sådan det hele startede for den kendte tøjkæde Kaufmann, der mere end 100 år efter grundlæggelsen har rundet en omsætning på over en halv milliard kroner. Det skriver finans.dk

Et kig i firmaets seneste regnskab, der netop er blevet offentliggjort, viser, at tøjkæden efter et par svære år med lidt dykkende omsætning igen har en omsætning på over 500 millioner kroner. Dog er overskuddet knap så prangende, da det kun ligger på 15, 6 millioner kroner efter skat. Men med en egenkapital på 163 millioner kroner, har familien bag Kaufmann da også lidt at stå i mod med.

Mens mange kender Kaufmanns herretøjsforretninger, så kender de færreste nok historien bag. Historien om den visionære Axel Kaufmann, der i en alder af kun 18 år åbnede sin første forretning kaldet Flipcentralen i Aarhus, der senere blev omdøbt til Kaufmann.

Den unge Kaufmann skulle egentlig rejse til Paris, men da han en dag i 1908 ventede på toget i Aarhus fik han øje på et lokale lige over for banegården, der var til leje. Han besluttede at bruge rejsepengene på tre måneders leje og købte et parti paraplyer og regnfrakker. Og så var forretningsimperiet grundlagt.

På Flipcentralen solgte man blandt andet også hvide flipper til datidens skjorter, der ikke blev vasket så tit. Men med en ren flip, kunne skjorten bruges længere.

I 1926 solgte Axel Kaufmann Flipcentralen og åbnede i stedet Herremagasinet Regina i det nybyggede Hotel Reginas bygning i Aarhus. Efterfølgende blev butikken omdøbt til Axel Kaufmann.

Og så drog den unge forretningsejer ud på sin Harley. Motorcyklen førte til, at der blev åbnet forretninger i Aalborg, Kolding, Fredericia og Viborg. Og få år senere åbnede Kaufmann sin legendariske forretning i København, som i dag ligger placeret på Strøget. Bygningen, der huser butikken, blev i 2016 ramt af en større brand, men butikken og bygningen er siden blevet renoveret.

I 1970 overtog Axel Kaufmanns søn Axel Kaufmann Junior forretningsimperiet, og efterfølgende er firmaet gået videre til Axel Kaufmann Juniors to børn; Henrik Kaufmann, der i dag er administrerende direktør, og hans søster Anne Mette, der er bestyrelsesformænd.

Søskendeparret deler ejerskabet og kan derfor sammen glæde sig over de mange millioner, som deres farfars gode idé fortsat indbringer dem.

Ifølge regnskabet foreslås et udbytte på otte millioner kroner til de to ejere.

I forbindelse med firmaets 100 års fødselsdag i 2008 fortalte søskendeparret i et interview med Aarhus Stiftstidende, hvor vigtigt det er for dem at være et familiefirma:

»Det betyder meget for os at være et familiefirma, men vi var ikke blevet til noget uden gode medarbejdere, der bakker os op. Vi føler os som én stor familie i firmaet,« fortalte Anne Mette Kaufmann, der blot kalder sig Mette Kaufmann. Mette Kaufmann er desuden kendt for sin store interesse for hestesport, der blandt andet førte til, at hun i 2016 kunne kalde sig vinder af hubertusjagten i Dyrehaven.