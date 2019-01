Det går mildt sagt ikke godt for den danske smykkeproducent Dyrberg/Kern.

Firmaets netop offentliggjorte regnskab viser et dundrende underskud på ikke mindre end 39,5 millioner kroner, og den økonomiske deorute betyder også, at strategien for det kendte mærke nu bliver ændret.

Det fremgår af selskabets netop offentliggjorte årsregnskab for 2017/2018, som ikke er helt, som årsregnskaber er flest.

Salget har svigtet, forklarer ledelsen i sin beretning. Derudover har Dyrberg/Kern haft store engangsomkostninger i regnskabsåret.

Smykkeforretningen Dyrberg/Kern i Antonigade, København. Foto: Ditte Valente/Ritzau Scanpix Vis mere Smykkeforretningen Dyrberg/Kern i Antonigade, København. Foto: Ditte Valente/Ritzau Scanpix

'Selskabet vil fremover fokusere mere på kerneforretningen, herunder er flere underskudsgivende aktiviteter afviklet, og der er lagt en plan for selskabets fortsatte drift. Selskabets bankgæld er indfriet af selskabets reelle ejere, og der er stillet ansvarlige lån til rådighed for at sikre drift,' skriver ledelsen.

Samtidig er halvdelen af medarbejderne i firmaet væk, så det nu blot tæller 31 fuldtidsansatte.

Selv om gælden er væk, har ejerne Henning Kern og Gitte Dyrberg nu fået nok af at være ejere af virksomheden, kan man læse i regnskabet.

'Selskabets brand betragtes som det største aktiv, og der forhandles på et helt eller delvis salg af virksomheden til en ny ejer,' hedder det.

Gitte Dyrberg og Henning Kern, smykkedesignere, står bag firmaet Dyrberg og Kern. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix Vis mere Gitte Dyrberg og Henning Kern, smykkedesignere, står bag firmaet Dyrberg og Kern. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix

Det er forventningen, at virksomheden fremover kommer til at give overskud.

'Selskabet har via større besparelser, realisering af varelager samt generelt omlægning af organisation, og salgskanaler fået skabt et grundlag for at drive selskabet videre, uden at der er behov for yderligere kapital,' skriver virksomheden i sit regnskab.

Dyrberg/Kern blev grundlagt i 1985, da Henning Kern og Gitte Dyrberg studerede sammen på designskolen i København og begyndte at lave særkollektioner med smykker til kvinder.

De solgte godt herhjemme, og i de efterfølgende år etablerede duoen derfor datterselskaber i flere lande, ligesom de lancerede en herrekollektion og en solbrille-linje.