Det danske smykkefirma Dyrberg/Kern går konkurs.

»Firmaet gik konkurs 9.45 i formiddag. Virksomhedens ledelse var godt forberedt, og konkursen blev afsagt ret hurtigt. Nu skal vi så have dannet os et overblik over firmaets værdier og aktiver.«

Det siger kurator, advokat Morten Hans Jakobsen, fra Gorissen Federspiel til DR.

Omkring 25-30 medarbejdere har dermed mistet deres arbejde.

De fik besked om konkursen mandag, da firmaet indgav en konkursbegæring til Sø- og Handelsretten mandag.

Firmaet, som blev stiftet i 1990, har siden finanskrisen haft svært ved at finde fodfæste igen.

Ifølge DR havde firmaet i sidste regnskabsår et underskud på hele 39,5 millioner kroner.

