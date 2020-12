Det er efterhånden ingen hemmelighed, at coronapandemien har været hård ved virksomheder i hele verden. Det har man også kunnet mærket i Arkk Copenhagen.

Virksomheden, der beskæftiger sig med salg af sneakers, er kommet ud af 2019/20 med et samlet underskud på 12,6 millioner kroner.

Det skriver firmaets ledelse i deres regnskab ifølge Finans.

Underskuddet skyldes corona og en nylig istandsættelse.

»De store investeringer, der blev foretaget med istandsættelsen af netop butikken på Strøget skete lige før covid-19 og har derfor trukket bundlinjen i en yderligere negativ retning grundet en nedgang i trafik i butikken på 60 pct. sammenlignet med samme periode sidste år,« skriver firmaet i deres regnskab.

Derudover har virksomheden valgt at lukke to af deres fysiske butikker.

I stedet vælger virksomheden nu udelukkende at fokusere på deres fysiske butik på Strøget ved Kongens Nytorv i København.

Tidligere på året lagde medstifter Thomas Refdahl ikke skjul på, at virksomheden kæmpede en kamp for overlevelse. Dengang var man nødsaget til at opsige personale og bede de resterende om at gå ned i løn.

Og selv om det nuværende underskud er en realitet, kæmper Arkk Copenhagen videre.

De har lukket datterselskaber i USA, Sverige og Tyskland samt købt salgsrettigheder tilbage fra distributører i udlandet.

Deres forventning er derfor også, at man næste år vil komme ud med et væsentligt bedre resultat.