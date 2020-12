To gange på to år er det danske skomærke Shoe the Bear blevet solgt.

Nu sælges Shoe the Bear videre til den aarhusianske modevirksomhed Woden for et hemmeligt beløb.



Det skriver RetailNews.

»Vi har overtaget et stærkt brand, der kan styrke vores position på det engelske marked og understøtte vores strategi om at udvide vores produktsortiment,« siger Carsten Holm, der er administrerende direktør i Woden.

Shoe the Bear, der har solgt millioner af sko online, blev stiftet i 2007 af Thomas Frederiksen og Jakob Fuglsang, og i 2018 solgte de firmaet til den danske modevirksomhed Soya Concept. Det indbragte stifterne 45 millioner kroner.

Da Soya Concept købte virksomheden i 2018, havde indtjeningen fra Shoe the Bear gennem en årrække været meget beskeden.

Sidenhen fulgte to regnskabsår med millionunderskud. Det sendte firmaets egenkapital i minus og nu er de så opkøbt af Woden. Wodens sko sælges i dag i 1.000 butikker fordelt på 25 lande.

Det seneste årsregnskab for Woden viste et overskud på to millioner kroner efter skat. Det skete efter to år med underskud.

Shoe The Bear fortsætter hos Woden under eget navn, mens virksomhedens fire medarbejdere bliver en del af Wodens kontor i Aarhus Havn.