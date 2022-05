Det danske firma Skatepro har overgået sig selv i et nyt årsregnskab.

I 2021 har de formået at omsætte for lige knap og nap 750 millioner kroner Det er hele 100 millioner kroner mere end forrige år, skriver Finans.

Endnu mere overraskende er det også mere end en fordobling af omsætningen i 2019. Den 25 år gamle virksomhed har haft særlige kår under corona, hvor der har været godt salg af BMX- løbehjuls og skateboardudstyr.

I 2022 regner man dog ikke med at nå helt lige så højt op.

Her lyder vurderingen, at man vil omsætte for 560-610 millioner kroner

»Efter to fantastiske år vil vi se en normalisering i e-handelsbranchen.«

»Derudover vil krigen mellem Rusland og Ukraine have en negativ indflydelse på omsætningen og overskud i 2022,« skriver ledelsen i regnskabet.

I 2021 tjente Skatepro 45 millioner kroner efter skat.