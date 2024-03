Selskabet ISS havde et driftsresultat på 4,6 milliarder kroner i 2023. Det er en stigning fra året før.

Det danske serviceselskab ISS har haft et driftsresultat på 4,6 milliarder kroner i 2023.

Det fremgår af virksomhedens årsregnskab, som er blevet offentliggjort torsdag.

De 4,6 milliarder er en stigning fra driftsresultatet for 2022, som lød på knap 4,4 milliarder.

Også selskabets omsætning er vokset.

I 2023 omsatte ISS for 78,7 milliarder kroner mod 73,8 milliarder året før.

Trods stigningen ligger selskabets omsætning lavere, end analytikere havde ventet.

Gennemsnitligt set havde analytikere forventet et driftsresultat på omkring fem milliarder kroner, skriver Børsen.

Selskabets administrerende direktør, Kasper Fangel, ser dog positivt på tallene.

- I 2023 fortsatte vi vores positive udvikling fra tidligere år, afspejlet i solide resultater på strategiske, operationelle og finansielle niveauer, siger han i en pressemeddelelse.

Her oplyses det også, at ISS vil iværksætte et program for aktietilbagekøb for en milliard kroner.

Det skal løbe over 12 måneder.

- Vi er i en favorabel position, hvilket giver os mulighed for at belønne aktionærerne med både øget udbytte og igangsættelsen af et aktietilbagekøbsprogram, siger Kasper Fangel.

Bestyrelsen i ISS anbefaler, at der udbetales et udbytte svarende til 20 procent af årets overskud.

Ser man på virksomhedens vækst, lå den organiske vækst i 2023 på 9,7 procent mod 8,4 procent året før.

Ordet dækker over vækst i en virksomhed, der ikke kommer fra opkøb.

Ved indgangen af 2023 ventede selskabet en organisk vækst på mellem fire og seks procent i løbet af året.

Det er dog flere gange blevet opjusteret.

Senest meldte ISS ud i november, at man ventede en organisk vækst på ni procent.

I 2024 venter serviceselskabet at den organiske vækst vil ligge mellem fire og seks procent.

ISS er en af de største danske virksomheder. Den udbyder serviceydelser som blandt andet rengøring og kantinedrift.

På verdensplan har virksomheden omkring 350.000 ansatte.

/ritzau/