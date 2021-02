Bavarian Nordic ønsker at hjælpe med at producere coronavacciner. Den slags bør der lyttes til, mener DI.

Med en ny og driftsklar fabrik har det danske selskab Bavarian Nordic mulighed for at kunne producere 240 millioner doser coronavaccine om året.

Men endnu er der ikke nogen vaccineproducenter, der udnytter den mulighed, selv om der den seneste tid har været meget fokus på produktionsknaphed.

Det skriver Børsen.

Til avisen fortæller Bavarian Nordics administrerende direktør, Paul Chaplin, at selskabet gerne vil stille sin kapacitet til rådighed og hjælpe regeringer og de selskaber, der allerede har fået godkendt en vaccine.

- Vi er lidt frustrerede over at høre om knaphed og mangel på kapacitet.

- Jeg vil også gerne have en vaccine, og vores medarbejdere står klar til at gøre vores for Danmark, Skandinavien og Europa, men det er klart, at folk skal ville bruge os, siger Paul Chaplin til Børsen.

Ifølge ham har Bavarian Nordic været i dialog med de producenter, der allerede har fået godkendt en vaccine.

Han siger også, at selskabet har kontaktet den danske regering og tilbudt sin hjælp i arbejdet med at vaccinere befolkningen.

Hos landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri (DI), opfordres de danske myndigheder til at involvere de virksomheder herhjemme, som har ekspertise i vaccineproduktion og epidemiberedskab.

- Det giver formentlig ikke mening på kort sigt at tale om dansk produktion af de aktive farmaceutiske ingredienser.

- Men den ledige danske kapacitet kan nok bruges til de efterfølgende dele af produktionen, såsom påfyldning, pakning og mærkning.

- Alt, hvad der kan øge forsyningen af vacciner, bør tages i brug, siger Peder Søgaard-Pedersen, chef for DI Life Science, i en skriftlig kommentar.

Børsen erfarer, at der i øjeblikket er en dialog mellem vaccineproducenten Pfizer og Bavarian Nordic om at udnytte det danske selskabs kapacitet.

Pfizer har over for avisen ikke ønsket at kommentere den oplysning.

Selskabet kan blot oplyse, at det er gået fra at forvente en produktion på 1,3 milliarder vaccinedoser i år til nu to milliarder doser.

- Den netop gennemførte opgradering på vores fabrik i Belgien er sammen med udvidelse af leverandørnetværket og aftaler om kontraktproduktion en forudsætning for at kunne nå det mål, oplyser Pfizers danske pressechef, Line Fedders, til Børsen.

