De helt store firmaer i Silicon Valley i USA er for alvor begyndt at sætte en knappenål i landkortet ved Aarhus.

Seneste eksempel på dette er det danske selskab Gaest.com. De har nemlig solgt deres firma til berømte Airbnb.

Airbnb er kendt over hele verden som løsning, hvis man har brug for et sted at sove på en ferie, forretningsrejse eller generelt bare mangler tag over hovedet.

Men nu har de altså set potentiale i det danske selskab Gaest.com, der er en markedsplads for folk, der har brug for mødelokaler eller unikke eventsteder.

For danskerne bag selskabet, så er det ikke bare en aftale for pengenes skyld, oplyser man til Århus Stiftstidende.

»Selvfølgelig er kapital en væsentlig faktor, men det handler også om adgangen til talent og kompetence inden for skalering,« siger medstifter Christian Schwarz Lausten.

Han nævner, at det er sådan nogle selskaber, der for alvor kan åbne op for det globale marked. Airbnb eksisterer i 190 nationer.

Gaest.com vil fortsat have kontorer i Aarhus og vil derfra opbygge samarbejdet med kontorerne i Californien.

Og Airbnb er altså langt fra det eneste enorme selskab, som har set potentialet i Aarhus. Også kendte firmaer som Google, Uber og Ebay har en udviklingsafdeling i smilets by.

Det skyldes, at der kommer mange iværksætter-talenter fra byen.

»Det er via disse talenter, at selskaberne er rykket til Aarhus, fordi de stoler på deres dygtige og betroede medarbejdere, når de siger, at Aarhus er det rigtige sted at være,« siger Christian Schwarz Lausten til Århus Stiftstidende.

Nu handler det så om at internationalisere Gaest.com, forklarer han.