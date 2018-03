Den unge reporter Tintins eventyr omsættes til et mobilspil af Hugo Games. Spillet kommer i 2019.

København. Snart kan du prøve kræfter med de eventyr, som den unge, belgiske journalist Tintin, hans foxterrier Terry og kaptajn Haddock oplever.

Det danske selskab Hugo Games har nemlig som de første i verden fået lov til at udvikle et mobilspil over den populære tegneserie.

Det skriver Berlingske Business.

Opgaven glæder selskabets administrerende direktør, Henrik Nielsen, der selv er gammel fan af den unge reporter.

- Vi skal lave et spil, hvor man bevæger sig gennem de forskellige verdener og møder udfordringer, og her har vi som forlæg de fede, gamle bøger, som skaber genkendelsens glæde, siger han til avisen.

Spillet, som kræver en udvidelse af selskabets medarbejderstab til 40 fra 36, forventes udgivet på et tidspunkt i 2019 ifølge Berlingske Business.

Tintin er skabt af den belgiske tegner Hergé.

Der er udgivet 24 hæfter om den unge reporter, der har solgt mere end 200 millioner eksemplarer på verdensplan.

Det sidste - Tintin og alfabetkunsten, som aldrig blev tegnet færdigt - udkom på dansk i 1984.

Et 25. hæfte - baseret på tegnefilmen "Tintin og hajsøen" eksisterer ligeledes, men dette er ikke tegnet af Hergé og tælles derfor ikke med i den originale serie.

I 2011 blev Tintins eventyr omsat til en spillefilm, som blev instrueret af Steven Spielberg.

Her blev der skabt et spil om eventyrerne. Dette var dog ikke til mobiler.

Hugo Games, der skal udvikle spillet, står bag den kendte skærmtrold Hugo. Selskabet er børsnoteret i Oslo, Norge.

/ritzau/