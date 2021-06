Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har sagt nej til Orphazyme, og det kan ses på aktiekursen.

Efter den danske fondsbørs' åbning fredag morgen kl. 9 er den danske biotekselskabs-aktie faldet med omkring 70 procent.

»Vi er modløse over FDAs gennemgang i betragtning af det presserende behov for en ny terapeutisk mulighed mod 'NPC',« udtaler direktør i Orphazyme, Christophe Bourdon, i en fondsbørsmeddelelse fredag morgen.

Det danske selskab udvikler medicin mod sjældne sygdomme, og det var medicin mod sygdommen Niemann-Pick type C, man havde ansøgt om at få godkendt i USA.

Men her blev svaret altså et nej.

Med afslaget nedjusterer Orphazyme også voldsomt forventningerne til kassebeholdningen ved årets udgang. Fra 350 millioner kroner til 50 millioner kroner.

Samtidig lover direktør Christophe Bourdon, at selskabet er »forpligtiget« til at arbejde videre med lægemidlet arimoclomol til »familier med den udfordrende sygdom«, der er arvelig og fører til demens og død.

Det lyder samtidig, at man stadig håber på en godkendelse i Europa sidst på året. Det lyder dog også, at afvisningen i USA har konsekvenser:

»På kort sigt er vi nødt til at reducere vores omkostninger betragteligt og indefryse alle virksomhedens arbejdsområder, der ikke er relateret til kliniske og lovgivningsmæssige aktiviteter for at få en 'NPC'-godkendelse.

Over for Finans.dk kalder investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen, Orphazymes situation for »håbløs«. Han mener, at det nu bliver en udfordring for firmaet at holde fast på investorer.

Juni har i det hele været lidt af en rutsjebanetur på børsen for Orphazyme.

For lidt over en uge siden eksploderede aktiekursen ud af det blå, hvor den i USA i løbet af én toppede med en stigning på 1.400 procent. Samlet blev det til en stigning på 300 procent i løbet af 11. juni.

Undervejs blev handlen med Orphazyme-aktien standset 20 gange på grund af den vilde udvikling, men hver gang sat i gang igen.

Det vides ikke, hvad der er årsagen til den store interesse for den danske aktie.

»Det er et udtryk for den usunde tendens, der er opstået i et marked, som er drevet af utrolig høj likviditet, hvor der er rigtig mange – også private – der nærmest overfalder aktier,« har aktieanalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen, vurderet over for B.T.

Nogle dage senere faldt Orphazyme-aktien så med 50 procent i USA. Her er markedet endnu ikke åbnet fredag.