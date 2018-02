En dansk satellit skal overvåge skibe og fly i det arktiske område. Den bliver opsendt fredag morgen.

København. Fredag morgen ventes Forsvaret at opsende sin første satellit i rummet.

Efter planen er raketten med satellitten sendt afsted klokken 08.51. Men det er først senere fredag, at det vil stå klart, om satellitten er sendt vellykket i kredsløb om Jorden, og om der er forbindelse til den.

Satellitten med navnet Ulloriaq skal overvåge fly og skibe mellem Arktis og Færøerne.

Projektet er et forsøg på en ny måde at arbejde med overvågning i Arktis. Overvågningen spiller en vigtigere rolle, fordi der er mindre is, og dermed er der mere sejlads.

Samtidig er der mere fokus på Arktis af sikkerhedspolitiske årsager.

Ulloriaq er om bord på den kinesiske raket Long March 2D, som bliver opsendt fra en rumhavn i Gobi-ørkenen i Mongoliet.

Det er DTU Space som har udviklet satellittens indmad, mens GomSpace har leveret satellitten, og Forsvaret har indgået kontrakt på projektet.

Det er første gang de tre organisationer samarbejder om et rent dansk rumprojekt.

Avanceret teknologi spiller en stigende rolle i Forsvarets opgaver, og det bidrager DTU Space med at udvikle, fortæller direktøren på DTU Space, Kristian Pedersen.

- Vi er glade for at kunne bidrage med vores viden. DTU har mange års erfaring med både Arktis og satellitter, og det kombineres på fremragende vis i det her projekt.

