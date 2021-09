Det danske robotfirma Shape Robotics har fået et stort gennembrud.

De skal nemlig over de kommende to år levere både robotter og undervisningsudstyr til 1.175 folkeskoler i Rumænien.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det er noget, der kommer til at kunne mærkes på selskabet bundlinje.

Sidste år havde selskabet, der har 27 ansatte, en omsætning på seks millioner kroner.

Projektet i Rumænien forventes ifølge Finans at kunne tilføje helt op mod 420 millioner kroner til omsætningen over de kommende tre år, hvis alt går efter planen.

Altså en 70-dobling af firmaets nuværende omsætning.

»Vi ser pludselig ind i et omsætningspotentiale, der er kæmpestort i forhold til, hvad vi er vant til,« forklarer den administrerende i direktør for Shape Robotics, David Johan Christensen, der også er stifteren af selskabet, til Finans.

Udover at skulle levere robotterne er det danske selskab via et opkøb også blevet hovedleverandør af de såkaldte 'smartlabs', som de mange rumænske folkeskoler skal udstyres med.