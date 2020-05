Kun de allerfærreste vil nogensinde stå med et problem som det, rigmanden Henrik Lind havde sidste år. De fleste kunne dog nok godt tænke sig at stå med udfordringen.

For hvad stiller man op, når knap tre milliarder kroner tikker ind på kontoen, og pengene skal bruges fornuftigt?

Det skulle den danske iværksætter og investor finde ud af, efter at han havde solgt sit livsværk i januar 2019.

45-årige Henrik Lind er blandt Danmarks rigeste - og er med salget af el- og gashandelsvirksomheden Danske Commodities kun blevet endnu rigere.

Hele 5,5 milliarder råder han nu over i sit investeringsselskab, viser det netop offentliggjorte regnskab for Lind Invest.

Pengekassen er da også vokset betydeligt med salget af Danske Commodities til norske Equinor, som vi tidligere kendte under navnet Statoil.

For sammen med solide afkast på andre investeringer, endte Henrik Lind med et overskud på 3,1 milliarder kroner.

Langt hovedparten af pengene, 86 procent, kom fra salget af Danske Commodities.

Men de resterende 14 procent er også værd at tage med. De penge er kommet fra salg af aktier i Skjern Bank samt fra aktier i entreprenørkoncernen Arkil Holding, skriver Finans.

Egenkapitalen er således øget betragteligt i 2019, og det er her, Henrik Lind er stødt på sit luksusproblem.

For med de mange penge i hænderne var det ‘en udfordring for os at identificere investeringsmuligheder, inden for kriterierne for vores investeringsstrategi, at placere denne store mængde kontanter i,’ skriver milliardæren i regnskabet og fortsætter:

»Som et resultat stod vi i 2019 med et vanskeligt luksusproblem i forhold til at skulle genopbygge vores investeringsportefølje i overensstemmelse med vores strategi.«

Løsningen er blevet at investere i færre men mere likvide investeringer, afslører Henrik Lind.

Lind Invest har landet betragtelige overskud de seneste fem år.

‘Værste’ år var i 2018 hvor selskabet ‘blot’ tjente 344 millioner kroner.

Sammenlagt har Lind Invest landet et overskud på 4,8 milliarder de forgangne fem år.