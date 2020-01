I 60’erne have han ikke råd til anden aftensmad end en knækket og to brød ved en pølsevogn på Rådhuspladsen. Men så flyttede han tilbage til Aalborg og fik en god idé, og så rullede millionerne ind.

Mandag gik brillemageren Louis Nielsen bort. Men historien om hans brilleimperium lever videre. For Louis Nielsen blev kaldt brillebranchens svar på Lars Larsen.

Når snakken falder på Louis Nielsen, så tænker de fleste danskere nok på de sjove tv-reklamer, hvor mere eller mindre kendte personer gør grin med deres alder eller tager fejl af forskellige ting, fordi de ’skulle have gået til Louis Nielsen’.

Men lige så kendt brillekæden er, lige så lidt er danskerne dus med kædens ophavsmand af samme navn Louis Bjørn Nielsen. For selv om optikeren blev betegnet som en dygtig købmand, så holdt han sit privatliv for sig selv. I hvert fald det meste af tiden.

Louis Nielsen ses her sammen med sin kone Berith. På billedet ses også hans to cadillacs foran parrets landsted Frederikshvile i Nordjylland, Foto: Brian Rasmussen Vis mere Louis Nielsen ses her sammen med sin kone Berith. På billedet ses også hans to cadillacs foran parrets landsted Frederikshvile i Nordjylland, Foto: Brian Rasmussen

Ifølge forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet bogen ’Guldjyderne’ om de rigeste jyder, så var Louis Nielsen en af dem, der gik stille med dørene.

Godt nok ejede han ifølge et portræt fra 2005 i Fyens Stiftstidende to Cadillacs med ægte tæpper til fødderne, da han fik ’myoser af at køre i Rolls-Royce’, men alligevel var det overraskende lidt, som offentligheden kendte til ham.

»Han har levet fuldstændig stilfærdigt. Men det er jo også det, man kan i Jylland. Her kan man godt køre rundt i en Cadillac, uden at folk gør nar af det eller taler om rigdommen,« siger Søren Jakobsen.

Louis Nielsen voksede op i Aalborg, men blev uddannet som optiker i 60’erne i København, hvor økonomien ifølge artiklen fra Fyens Stiftstidende var så dårlig, at aftensmaden måtte bestå af to knækkede med brød fra pølsevognen.

Men i 1978 tog han hul på sit erhvervseventyr. Som indehaver af en kontaktlinseklinik i Aalborg fik han idéen til at sælge kontaktlinser på abonnement. Og i 1988 fik han endnu en god idé. Han tog også briller ind i sortimentet, og få år senere revolutionerede han hele brillebranchen.

Først indførte han faste priser på briller, derefter gjorde han opgør mod Danmarks Optikerforenings fælles prisaftaler, hvilket resulterede i, at han blev smidt ud af optikerforeningen.

Den oprørske brillemager lod sig dog ikke kue. I stedet gik han sin egen vej. Da brillegrossisterne ikke længere ville handle med ham, tog han selv til udlandet og købte ind. Og i bedste Lars Larsen-stil købte han et stort parti brillestel, som han kunne sælge til langt under, hvad andre tog.

»Louis Nielsen brød med sine egne. Det var brillernes Netto. Han havde noget af Lars Larsens handelstalent,« fortæller Søren Jakobsen.

Louis Nielsen købte masser af brillestel billigt. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Louis Nielsen købte masser af brillestel billigt. Foto: HENNING BAGGER

Da en journalist i 1996 fandt en brille til 288 kroner i nordjydens forretning, som i en anden forretning kostede ti gange så meget, og derefter bragte historien på forsiden, strømmede folk til:

»Der blev arrangeret busture fra andre dele af landet,« fortalte Louis Nielsen-kædens direktør, Mads Nygaard, til Nordjyske i 2019.

Succesen var grundlagt. Den ene butik blev til flere, og snart var der filialer over hele landet. Også udlandet fik øje på den danske brillekøbmand, og i 2005 købte den britiske brillekæde Specsavers den danske brillemagers livsværk.

Hvor meget Louis Nielsen fik for sit livsværk, har han aldrig villet afsløre.

»Køberen ønsker ikke salgssummen offentliggjort, og af en passus i salgsaftalen fremgår det, at jeg skal betale fem millioner euro, hvis jeg udtaler mig om beløbets størrelse,« lød det i 2006 fra Louis Nielsen til Nordjyske. Ifølge avisen fik han formentlig omkring 300 millioner kroner, hvilket regnskaberne afslørede. Det beløb kunne ifølge Søren Jakobsen sagtens være blevet højere, hvis han havde udskudt salget.

» I dag ville hans koncern være noget mere værd,« siger han.

Brillemageren virkede dog glad for handlen. Han ville nemlig gå på pension og sammen med sin hustru, dressurrytteren Berith Nielsen, koncentrere sig om hesteavl, parrets hobby, som de drev fra stutteriet Frederikshvile ved Hjallerup.

Foruden hesteavl var brillemageren også en passioneret samler af malerier af Skagensmalere. Det kunne offentligheden konstatere, da han i 2016 udlånte sin samling til Dronninglund Kunstcenter.

Louis Nielsen med sin kone Berith Nielsen. Foto: Brian Rasmussen Vis mere Louis Nielsen med sin kone Berith Nielsen. Foto: Brian Rasmussen

»Værkerne repræsenterer en stor værdi,« siger Søren Jakobsen og gætter på, at Louis Nielsen måske kan efterlade sig en formue på op mod en halv milliard, hvis man regner kunstsamlingen med.

B.T. har været i kontakt med Louis Nielsens hustru, Berith Nielsen. Hun er meget berørt af dødsfaldet.

»Det kom meget pludseligt,« siger hun og tilføjer, at hun ikke på nuværende tidspunkt har lyst til at udtale sig yderligere.

Louis Nielsen blev 75 år. Han efterlader sig foruden sin hustru sine børn og børnebørn.