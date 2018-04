I februar blev det danske rejseselskab Dagama Travel erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten, men nu er rejseselskabet, der har specialiseret sig i pakkerejser til blandt andet lande som Indien, Vietnam og Peru blevet opkøbt.

Dagama Travel blev grundlagt af Michael Andersen i 2010, og nu er det altså kommet på nye hænder.

Det skriver rejse- og turismesitet Standby.dk.

Danske Sunway Group har opkøbt Dagama Travels domæner og kundedatabase. Det oplyser Sunway Groups stifter, ejer og administrerende direktør, Mads Bygballe Christensen, til mediet.

»Vi begynder at have mere fokus på oversøiske rejser og her passer DaGama Travel rigtig godt ind. Vi vil dog lægge flere af Dagama-rejserne ind under Ruby Rejser (der er ejet af Sunway Group, red.). Vi har også overtaget aktiverne i DaGama for at gøre Ruby Rejser mindre sårbar ved nu også at tilbyde oversøiske rejser via DaGama, hvis navn vi vil drive videre som dagama-travel.dk,« siger han.

Mads Bygballe Christensen har dog ikke ønsket at oplyse, hvad det har kostet at opkøbe DaGama Travels domænenavne og kundekartotek. Det eneste, han løfter sløret for, er, at det ikke har kostet mere end en million kroner.

Ifølge rejse- og turismesitet omsatte Sunway Group for over 100 millioner kroner i det seneste regnskabsår. De havde 20.000 gæster i perioden og fik et overskud på otte millioner kroner.