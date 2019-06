Rejsekoncernen bag blandt andet danske Bravo Tours blødte sidste år rødt.

Det skyldes, at flyselskabet Primera Air gik konkurs i efteråret.

Det skriver Finans, som har set det seneste regnskab for den nordiske rejsekoncern TravelCo Nordic - der blandt andet står bag Bravo Tours - igennem.

Regnskabet viser, at rejsekoncernen sidste år tabte 156 millioner kroner.

'Primera Air var et søsterselskab og var selskabets hovedleverandør af flysæder. Konkursen betød et kæmpetab, dels på deposita, på forudbetalte flyvninger og også på andre tilgodehavender. En følge af konkursen var et ubeskriveligt stort arbejde for at lave nye aftaler med andre flyselskaber til at flyve selskabets gæster til diverse rejsemål,' skriver ledelsen i regnskabet, som også B.T. har set igennem:

'Dette lykkedes på mirakuløs vis, men betød også en betragtelig nedgang i volumen i årets sidste kvartal, med et større tab i indtjening til følge. Med dette blev årets resultat særdeles utilfredsstillende,' skriver ledelsen videre.

Af regnskabet fremgår det ifølge Finans også, at ejerne af koncernen i løbet af 2018 måtte tilføre selskabet over 100 millioner kroner i ny kapital for at genetablere egenkapitalen.

Før flyselskabet Primera Airs konkurs hed rejsekoncernen Primera Travel. Efter konkursen skiftede man navn til TravelCo. Samtidig er et ejerskifte på vej.

Andri Már Ingólfsson, der tidligere ejede Primera Air og Primera Travel, er væk fra ejerkredsen. Det er nu koncerndirektør i TravelCo, Peder Hornshøj, der står i spidsen.